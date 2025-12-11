Iris Tour 2025 Initiation au roller Terrain de basket Saint-Jory-de-Chalais

Iris Tour 2025 Initiation au roller

Terrain de basket 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-08 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27

Animé par Simon (BPJEPS) ou Sébastien (BE Roller), venez découvrir les joies de la glisse sur roulettes !

Ouverts aux petits comme aux grands, vous y apprendrez les bases pour rouler en toute sécurité, vous profiterez également de jeux et de moment ludiques en famille ou entre amis

Animé par Simon (BPJEPS) ou Sébastien (BE Roller), venez découvrir les joies de la glisse sur roulettes !

Ouverts aux petits comme aux grands, vous y apprendrez les bases pour rouler en toute sécurité, vous profiterez également de jeux et de moment ludiques en famille ou entre amis .

Terrain de basket 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24428 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 42 04

English : Iris Tour 2025 Initiation au roller

Led by Simon (BPJEPS) or Sébastien (BE Roller), come and discover the joys of gliding on wheels!

Open to young and old alike, you’ll learn the basics of how to roll safely, as well as enjoying games and fun with family and friends

L’événement Iris Tour 2025 Initiation au roller Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2025-12-09 par Isle-Auvézère