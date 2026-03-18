Iris Tour 2026 Initiation aux arts martiaux Salle communale Saint-Jory-de-Chalais
Iris Tour 2026 Initiation aux arts martiaux Salle communale Saint-Jory-de-Chalais mercredi 8 avril 2026.
Iris Tour 2026 Initiation aux arts martiaux
Salle communale 14 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15
Venez découvrir les bases des arts martiaux chinois self-défense ou simple curiosité, tout est possible !
Animé par Bernard Taillardat,
Ouvert aux enfants de 8 à 13 ans
Venez découvrir les bases des arts martiaux chinois self-défense ou simple curiosité, tout est possible !
Animé par Bernard Taillardat,
Ouvert aux enfants de 8 à 13 ans .
Salle communale 14 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24428 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 42 04
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English : Iris Tour 2026 Initiation aux arts martiaux
Come and discover the basics of Chinese martial arts: self-defence or simple curiosity, it’s all possible!
Led by Bernard Taillardat,
Open to children aged 8 to 13
L’événement Iris Tour 2026 Initiation aux arts martiaux Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère