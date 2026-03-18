Iris Tour 2026 Initiation aux arts martiaux Salle communale Saint-Jory-de-Chalais

Iris Tour 2026 Initiation aux arts martiaux

Salle communale 14 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

Venez découvrir les bases des arts martiaux chinois self-défense ou simple curiosité, tout est possible !

Animé par Bernard Taillardat,

Ouvert aux enfants de 8 à 13 ans

Venez découvrir les bases des arts martiaux chinois self-défense ou simple curiosité, tout est possible !

Animé par Bernard Taillardat,

Ouvert aux enfants de 8 à 13 ans .

Salle communale 14 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24428 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 42 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Iris Tour 2026 Initiation aux arts martiaux

Come and discover the basics of Chinese martial arts: self-defence or simple curiosity, it’s all possible!

Led by Bernard Taillardat,

Open to children aged 8 to 13

L’événement Iris Tour 2026 Initiation aux arts martiaux Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère