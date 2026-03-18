Iris Tour 2026 jeux de société Le Séchoir Saint-Jory-de-Chalais

Iris Tour 2026 jeux de société

Le Séchoir 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17

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Le Séchoir 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24428 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 42 04

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English : Iris Tour 2026 jeux de société

L’événement Iris Tour 2026 jeux de société Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère