Iris Tour 2026 jeux de société Le Séchoir Saint-Jory-de-Chalais

Iris Tour 2026 jeux de société 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 2026-04-10

Iris Tour 2026 jeux de société Le Séchoir Saint-Jory-de-Chalais vendredi 10 avril 2026.

Iris Tour 2026 jeux de société

Le Séchoir 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17

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Le Séchoir 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24428 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 42 04 

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English : Iris Tour 2026 jeux de société

L’événement Iris Tour 2026 jeux de société Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère

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