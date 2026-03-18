Iris Tour 2026 jeux de société Le Séchoir Saint-Jory-de-Chalais
Iris Tour 2026 jeux de société Le Séchoir Saint-Jory-de-Chalais vendredi 10 avril 2026.
Iris Tour 2026 jeux de société
Le Séchoir 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17
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Le Séchoir 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24428 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 42 04
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English : Iris Tour 2026 jeux de société
L’événement Iris Tour 2026 jeux de société Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère