« Irisations » avec le Duo Ziriab Concert du festival Millesources Haute Dordogne Saint-Pantaléon-de-Lapleau

« Irisations » avec le Duo Ziriab Concert du festival Millesources Haute Dordogne Saint-Pantaléon-de-Lapleau vendredi 8 août 2025.

« Irisations » avec le Duo Ziriab Concert du festival Millesources Haute Dordogne

Saint-Pantaléon-de-Lapleau Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Composé de Lisa Meignin à la flûte et Gaspard Schlich à la guitare, Ziriab est un duo explosif, novateur, et hybride. Il tire son inspiration dans les musiques traditionnelles.

Le 8 août, dans le cadre exceptionnel de la vieille église de Saint-Pantaléon-de-Lapleau, c’est une soirée unique, mêlant découverte du site et voyage musical sensoriel. Dans ce lieu chargé d’histoire, le Duo Ziriab présentera son programme « Irisations » une suite de pièces originales, compositions et arrangements, aux influences multiples — des steppes mongoles aux mythes andalous, en passant par la mer en furie ou les échos d’un opéra oublié. « Irisations » est bien plus qu’un concert c’est une expérience immersive, un voyage sonore sans images. .

Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 85 44 accueil.millesources@gmail.com

English : « Irisations » avec le Duo Ziriab Concert du festival Millesources Haute Dordogne

German : « Irisations » avec le Duo Ziriab Concert du festival Millesources Haute Dordogne

Italiano :

Espanol : « Irisations » avec le Duo Ziriab Concert du festival Millesources Haute Dordogne

L’événement « Irisations » avec le Duo Ziriab Concert du festival Millesources Haute Dordogne Saint-Pantaléon-de-Lapleau a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de Haute Corrèze