LAURENT VOULZY – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mercredi 11 mars 2026.

Laurent Voulzy fait son grand retour sur scène : venez partager un moment suspendu avec cet artiste rare, grand monsieur de la chanson française et l’un des mélodistes marquants de notre temps.« Après un long et très beau voyage en concerts dans les Cathédrales et Églises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, mes rêves acoustiques et mes rêves électriques. » Laurent Voulzy revient donc sur les scènes des théâtres et des festivals. Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses. Après avoir accompagné tant de moments de vie avec « Rockollection », « Le Soleil Donne », « Belle-Île-en-Mer », « Marie-Galante »… tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées. Tant d’aventures, de notes et de mélodies.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69