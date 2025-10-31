Irish Celtic Zenith de Limoges Limoges
Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic Spirit of Ireland est de retour et fête son 15ème anniversaire ! Découvrez l’histoire de Paddy Flynn, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis des décennies, et sur le point de le léguer à son fils. Ce dernier, insouciant, préfère danser plutôt que servir les clients du Irish Celtic Pub. Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire de son pays. Venez découvrir les légendes, les chansons, les danses et les mystères de l’île d’émeraude… .
L’événement Irish Celtic Limoges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Limoges Métropole