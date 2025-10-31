Irish Celtic Zenith de Limoges Limoges

Irish Celtic

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 53 – 53 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic Spirit of Ireland est de retour et fête son 15ème anniversaire ! Découvrez l’histoire de Paddy Flynn, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis des décennies, et sur le point de le léguer à son fils. Ce dernier, insouciant, préfère danser plutôt que servir les clients du Irish Celtic Pub. Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire de son pays. Venez découvrir les légendes, les chansons, les danses et les mystères de l’île d’émeraude… .

