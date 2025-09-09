Irish Celtic Les Arènes Metz

Irish Celtic

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

IRISH CELTIC “Spirit of Ireland” fête ses 15 ans ! C’est un cru de 15 ans d’âge qui se bonifie avec le temps ! Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic Spirit of Ireland est de retour et fête son 15ème anniversaire ! Découvrez l’histoire de Paddy Flynn, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis des décennies, et sur le point de le léguer à son fils. Ce dernier, insouciant, préfère danser plutôt que servir les clients du Irish Celtic Pub. Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire de son pays. Venez découvrir les légendes, les chansons, les danses et les mystères de l’île d’émeraude…Tout public

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

IRISH CELTIC ?Spirit of Ireland? turns 15! It’s a 15-year-old vintage that gets better with age! After 1 million spectators worldwide, Irish Celtic « Spirit of Ireland » is back and celebrating its 15th anniversary! Discover the story of Paddy Flynn, the alcoholic Irishman who has owned his pub for decades, and is about to hand it over to his son. The carefree son prefers dancing to serving customers at the Irish Celtic Pub. Before he can become the owner, Diarmuid must learn the history of his country. Come and discover the legends, songs, dances and mysteries of the Emerald Isle?

IRISH CELTIC ?Spirit of Ireland? wird 15 Jahre alt! Es ist ein 15 Jahre alter Jahrgang, der mit der Zeit immer besser wird! Nach 1 Million Zuschauern auf der ganzen Welt ist Irish Celtic « Spirit of Ireland » wieder da und feiert sein 15-jähriges Jubiläum! Erfahren Sie die Geschichte von Paddy Flynn, dem alten, alkoholkranken Iren, der seit Jahrzehnten seinen Pub besitzt und kurz davor steht, ihn seinem Sohn zu vererben. Dieser ist unbekümmert und tanzt lieber, als die Gäste des Irish Celtic Pub zu bedienen. Bevor Diarmuid Eigentümer wird, muss er die Geschichte seines Landes kennen lernen. Erfahren Sie mehr über die Legenden, Lieder, Tänze und Geheimnisse der Smaragdinsel?

IRISH CELTIC Spirit of Ireland festeggia il suo 15° anniversario! Un’annata di 15 anni che migliora con l’età! Dopo 1 milione di spettatori in tutto il mondo, Irish Celtic « Spirit of Ireland » torna e festeggia il suo 15° anniversario! Scoprite la storia di Paddy Flynn, un vecchio alcolizzato irlandese che possiede il suo pub da decenni e sta per cederlo al figlio. Il figlio, spensierato, preferisce ballare piuttosto che servire i clienti dell’Irish Celtic Pub. Prima di diventare proprietario, Diarmuid deve imparare la storia del suo Paese. Venite a scoprire le leggende, le canzoni, le danze e i misteri dell’Isola di Smeraldo?

¡IRISH CELTIC Spirit of Ireland celebra su 15º aniversario! ¡Es una cosecha de 15 años que mejora con la edad! Después de 1 millón de espectadores en todo el mundo, Irish Celtic « Spirit of Ireland » está de vuelta y ¡celebra su 15º aniversario! Descubra la historia de Paddy Flynn, un viejo alcohólico irlandés que ha sido dueño de su pub durante décadas y está a punto de traspasárselo a su hijo. El despreocupado hijo prefiere bailar a atender a los clientes del Irish Celtic Pub. Antes de convertirse en el dueño, Diarmuid tiene que aprender la historia de su país. Ven a descubrir las leyendas, canciones, bailes y misterios de la Isla Esmeralda..

