Irish Celtic – Spirit of Ireland fête ses 15 ans La Seine Musicale Boulogne-Billancourt

Découvrez l’histoire de Paddy, ce vieil irlandais alcoolique propriétaire de son pub depuis plusieurs décennies. Il est sur le point de le léguer à son fils Diarmuid, mais ce dernier, fainéant et insouciant, préfère danser que de servir la bonne « Guinness » ou « l’alcool de la vie » (Whisky) aux clients du Irish Celtic Bar.

Et avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire et la culture de son pays.

Pendant près de 2 heures, dans le décor de son Pub, Paddy, entre 2 verres, va lui conter son histoire, celle de l’île d’émeraude et de ses légendes, cette histoire qui a fait de la danse un principe, un mode de vie à travers les générations de 7 à 77 ans.

Illustrées par différents tableaux tous plus authentiques les uns que les autres, les histoires de Paddy, pleines de drôleries et d’anecdotes, nous conduiront dans un fabuleux voyage, enrichi par des claquettes explosives, des musiques magnifiques, des chorégraphies précises et des costumes qui varient d’une époque à une autre !

Des récits plein d’émotions aussi comme ceux de ces irlandais plein d’espoir dans les soutes du Titanic en 1912, et les clins d’œil à Braveheart, et au Dernier des Mohicans…..

Les musiciens (Live), danseuses, danseurs sélectionnés parmi les meilleurs, vous feront partager leur enthousiasme de vous faire découvrir des chansons de légende, les traditions, les mystères de leur île…

Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic « Spirit of Ireland » est de retour et fête ses 15 ans d’âge. Un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions, et surtout danses irlandaises palpitantes et musiques celtiques envoûtantes. A découvrir à la Seine Musicale.

Le dimanche 29 mars 2026

de 17h30 à 19h30

Le dimanche 29 mars 2026

de 14h00 à 16h00

payant

A partir de 45€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T20:30:00+02:00

fin : 2026-03-29T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T14:00:00+02:00_2026-03-29T16:00:00+02:00;2026-03-29T17:30:00+02:00_2026-03-29T19:30:00+02:00

La Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt



