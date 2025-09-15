Irish celtic spirit of Ireland fête ses 15 ans ! Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Irish celtic spirit of Ireland fête ses 15 ans ! Le Dôme Marseille 4e Arrondissement mercredi 8 avril 2026.

Irish celtic spirit of Ireland fête ses 15 ans !

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 43 – 43 – 58 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

C’est un cru de 15 ans d’âge qui se bonifie avec le temps !



Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic Spirit of Ireland est de retour et fête son 15ème anniversaire !

C’est un cru de 15 ans d’âge qui se bonifie avec le temps !



Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic Spirit of Ireland est de retour et fête son 15ème anniversaire !



Découvrez l’histoire de Paddy Flynn, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis des décennies, et sur le point de le léguer à son fils.



Ce dernier, insouciant, préfère danser plutôt que servir les clients du Irish Celtic Pub.



Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire de son pays.



Venez découvrir les légendes, les chansons, les danses et les mystères de l’île d’émeraude… .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s a 15-year-old cru that improves with age!



After 1 million spectators worldwide, Irish Celtic « Spirit of Ireland » is back and celebrating its 15th anniversary!

German :

Es handelt sich um einen 15 Jahre alten Cru, der mit der Zeit immer besser wird!



Nach 1 Million Zuschauern auf der ganzen Welt ist Irish Celtic « Spirit of Ireland » wieder da und feiert seinen 15. Geburtstag!

Italiano :

Si tratta di un’annata di 15 anni che migliorerà con l’invecchiamento!



Dopo 1 milione di spettatori in tutto il mondo, l’Irish Celtic « Spirit of Ireland » torna e festeggia il suo 15° anniversario!

Espanol :

Es una cosecha de 15 años que mejorará con la edad.



Después de 1 millón de espectadores en todo el mundo, ¡el « Espíritu de Irlanda » celta irlandés está de vuelta y celebra su 15º aniversario!

L’événement Irish celtic spirit of Ireland fête ses 15 ans ! Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille