IRISH CELTIC SPIRIT OF IRELAND FÊTE SES 15 ANS Montpellier

IRISH CELTIC SPIRIT OF IRELAND FÊTE SES 15 ANS

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 46.5 – 46.5 – 96 EUR

Date :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

C’est un cru de 15 ans d’âge qui se bonifie avec le temps !

Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic Spirit of Ireland est de retour et fête son 15ème anniversaire !

Découvrez l’histoire de Paddy Flynn, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis des décennies, et sur le point de le léguer à son fils.

Ce dernier, insouciant, préfère danser plutôt que servir les clients du Irish Celtic Pub.

Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire de son pays.

Venez découvrir les légendes, les chansons, les danses et les mystères de l’île d’émeraude…

Sur réservation

Réservation place pmr

julie@adamconcerts.com

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 15-year-old vintage that improves with age!

After 1 million spectators worldwide, Irish Celtic Spirit of Ireland is back and celebrating its 15th anniversary!

Discover the story of Paddy Flynn, the alcoholic Irishman who has owned his pub for decades, and is about to pass it on to his son.

