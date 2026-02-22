Irish Celtic : Spirit of Ireland Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-02 20:00 –

Gratuit : non 30,10 € à 58 € 30,10 € à 58 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/IRISH%20CELTIC-21516 Tout public

C’est un cru de 15 ans d’âge qui se bonifie avec le temps ! Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic « Spirit of Ireland » est de retour et fête son 15e anniversaire ! Découvrez l’histoire de Paddy Flynn, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis des décennies, et sur le point de le léguer à son fils. Ce dernier, insouciant, préfère danser plutôt que servir les clients du Irish Celtic Pub. Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire de son pays. Venez découvrir les légendes, les chansons, les danses et les mystères de l’île d’émeraude…

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/IRISH%20CELTIC-21516



Afficher la carte du lieu Zénith Nantes Métropole et trouvez le meilleur itinéraire

