Irish Celtic Troyes

Irish Celtic

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 43.2 – 43.2 – 53.2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Découvrez l’histoire de Paddy Flynn, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis des décennies, et sur le point de le léguer à son fils. Ce dernier, insouciant, préfère danser plutôt que servir les clients du Irish Celtic Pub. Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire de son pays.



Venez découvrir les légendes, les chansons, les danses et les mystères de l’île d’émeraude… .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

