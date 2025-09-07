Irish Christmas – Spectacle de danse et musique irlandaise Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes

Irish Christmas – Spectacle de danse et musique irlandaise Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes dimanche 14 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 15:00 –

Gratuit : oui Tout public – Age maximum : 99

La Nantes Irish Dancing Academy ne manquera pas de célèbrer Noël avec un tout nouveau spectacle de danse et musique irlandaise!Rendez-vous le dimanche 14 décembre à 15h00 au Grand atelier de la Maison Madeleine10 rue Monteil, NantesAu programme : 2h de spectacle mêlant musiques et danses irlandaises en live par les élèves de la Nantes Irish Dance Academy

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes 44000