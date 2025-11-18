Irish Christmas – Spectacle de danse et musique irlandaise Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes

Irish Christmas – Spectacle de danse et musique irlandaise Dimanche 14 décembre, 15h00 Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Loire-Atlantique

Début : 2025-12-14T15:00:00 – 2025-12-14T17:00:00

La Nantes Irish Dancing Academy ne manquera pas de célèbrer Noël avec un tout nouveau spectacle de danse et musique irlandaise!

Rendez-vous le dimanche 14 décembre à 15h00 au Grand atelier de la Maison Madeleine

10 rue Monteil, Nantes

Au programme : 2h de spectacle mêlant musiques et danses irlandaises en live par les élèves de la Nantes Irish Dance Academy

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars 10 Rue Monteil, 44000 Nantes

Venez savourer un spectacle de danse et musique irlandaise dans une ambiance festive ! irlande danse

Nantes Irish Dance Academy