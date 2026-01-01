irish legends

Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29 22:00:00

2026-01-29

Entre falaises et légendes Chants, danses et musiques traditionnelles d’Irlande. Nés entre les majestueuses falaises de Moher et les landes mystiques du Connemara, les artistes du groupe Irish Legends, originaires de Galway, portent fièrement l’âme vivante de l’Irlande traditionnelle. .

carré 9 rue de la galerne Redon 35600

