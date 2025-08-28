Irish Rollers en concert lors du Jeudi Gourmand place des Cornières Lauzerte

Irish Rollers en concert lors du Jeudi Gourmand place des Cornières Lauzerte jeudi 28 août 2025.

Irish Rollers en concert lors du Jeudi Gourmand

place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-28 19:30:00

fin : 2025-08-28 23:00:00

Date(s) :

2025-08-28

Venez écouter le groupe Irish Rollers à l’occasion du Jeudi Gourmand du 28 août 2025.

.

place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

English :

Come and listen to the « Irish Rollers » band at the « Jeudi Gourmand » on August 28, 2025.

German :

Hören Sie anlässlich des « Jeudi Gourmand » am 28. August 2025 die Gruppe « Irish Rollers ».

Italiano :

Venite ad ascoltare gli Irish Rollers al Gourmet Thursday il 28 agosto 2025.

Espanol :

Ven a escuchar a los Irish Rollers en el Gourmet Thursday el 28 de agosto de 2025.

L’événement Irish Rollers en concert lors du Jeudi Gourmand Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy