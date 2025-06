Irish/Scottish session au bar Les Gens Sérieux – Crest 26 juin 2025 07:00

Drôme

Irish/Scottish session au bar Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-26

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Musique traditionnelle Irish / Scottish Session avec Kévin Charra-Vaskou, Raphaël Faverjon et leur bande ! Et pour vous sustenter, un foodtruck différent chaque jeudi, des bières ultra-fraîches, du soleil, de la bonne humeur.

27 Quai André Reynier

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 30 15 55 contact@lesgensserieux.fr

English :

Traditional music Irish / Scottish Session with Kévin Charra-Vaskou, Raphaël Faverjon and their band! And to keep you fed, a different foodtruck every Thursday, ultra-fresh beers, sunshine and good cheer.

German :

Traditionelle Musik Irish / Scottish Session mit Kévin Charra-Vaskou, Raphaël Faverjon und ihrer Band! Und um Ihren Hunger zu stillen, gibt es jeden Donnerstag einen anderen Foodtruck, ultrafrische Biere, Sonne und gute Laune.

Italiano :

Musica tradizionale sessione irlandese/scozzese con Kévin Charra-Vaskou, Raphaël Faverjon e la loro band! E per non farsi mancare nulla, un foodtruck diverso ogni giovedì, birre freschissime, sole e buonumore.

Espanol :

Música tradicional: sesión irlandesa/escocesa con Kévin Charra-Vaskou, Raphaël Faverjon y su banda Y para alimentarle, un foodtruck diferente cada jueves, cervezas fresquísimas, sol y buen humor.

L’événement Irish/Scottish session au bar Les Gens Sérieux Crest a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme