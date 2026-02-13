Irish session & Dégustation de whiskeys, le musical, Lille
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T23:30:00+01:00
Fin : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T23:30:00+01:00
Ambiance pub dans ton Musical !
L’Irsih session fait de plus en plus d’émules.
Entre violon, guitare, harmonica, flûtes en tout genres, cornemuse, mandoline… tout est représenté ^^
Et pour une immersion toujours plus grande, retrouvez la fameuse pinte de guiness* et une sélection de whiskeys*
Alors si toi aussi tu aimes le style pour jouer ou juste pour écouter, rejoins nous et profites d’une ambiance comme nulle part ailleurs
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération.
Photo: JP Chantret.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.
JP Chantret