Irish session & Dégustation de whiskeys, le musical, Lille

Irish session & Dégustation de whiskeys Jeudi 26 février, 20h00 le musical Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T23:30:00+01:00

Ambiance pub dans ton Musical !

L’Irsih session fait de plus en plus d’émules.

Entre violon, guitare, harmonica, flûtes en tout genres, cornemuse, mandoline… tout est représenté ^^

Et pour une immersion toujours plus grande, retrouvez la fameuse pinte de guiness* et une sélection de whiskeys*

Alors si toi aussi tu aimes le style pour jouer ou juste pour écouter, rejoins nous et profites d’une ambiance comme nulle part ailleurs

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération.

Photo: JP Chantret.

Bar-Caviste

Entrée libre

www.lemusical.fr

baby foot – fléchettes

Terrasse

Grand choix de bières

happy hour: mardi au samedi 17h-19h

Horaires:

mardi-jeudi: 17h-23h

vendredi: 17h-01h

samedi: 17h-01h

dimanche: voir prog

Accès:

– Station V’LILLE (Fives) 3 min.

– Métro Caulier ou Fives 3 min.

– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.

– Accès autoroute 50 mètres.

– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

JP Chantret