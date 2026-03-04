Irlande – France : Concert choral à Castanet-Tolosan, Eglise de Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan

Irlande – France : Concert choral à Castanet-Tolosan Samedi 11 avril, 20h30 Eglise de Castanet Tolosan Haute-Garonne

Participation libre (au chapeau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T20:30:00+02:00 – 2026-04-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T20:30:00+02:00 – 2026-04-11T23:00:00+02:00

Lors d’une tournée en Irlande en avril 2024, l’Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan (EVCT) a été chaleureusement accueilli à Dublin par le chœur Cantóirí. Ce moment musical et humain fort a marqué le début d’un bel échange franco-irlandais.

Nous aurons le grand plaisir de nous retrouver et de chanter à nouveau ensemble le samedi 11 avril 2026 à 20h30, en l’église de Castanet-Tolosan, pour un concert exceptionnel placé sous le signe du partage et de l’amitié entre nos deux pays.

Au programme :

des œuvres de Bruckner, Monteverdi, Bizet, Verdi, ainsi que plusieurs pièces de compositeurs irlandais traditionnels et contemporains, offrant un voyage musical entre patrimoine européen et couleurs celtiques.

Un moment de rencontre et d’émotion autour du chant choral, ouvert à tous.

Participation libre (au chapeau).

Eglise de Castanet Tolosan Av de Toulouse 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « evct.castanet.tolosan@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650966010 »}]

Concert franco-irlandais : l’Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan accueille le chœur Cantóirí de Dublin le 11 avril 2026 à 20h30 en l’église de Castanet. concert chorale

F Dubourg