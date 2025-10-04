IRLANDOC Cazères
IRLANDOC Cazères samedi 4 octobre 2025.
SALLE DES FÊTES MICHEL BON Cazères Haute-Garonne
16:00:00
2025-10-04
Evénement Irlandoc dédié à l’Occitanie
L’événement du 04 octobre 2025 est organisé par l’association Irlandoc danses et musiques d’Occitanie et d’autres régions de France. 15 .
SALLE DES FÊTES MICHEL BON Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie irlandoc@orange.fr
English :
Irlandoc event dedicated to Occitania
German :
Irlandoc-Veranstaltung, die Okzitanien gewidmet ist
Italiano :
Evento Irlandoc dedicato all’Occitania
Espanol :
Evento Irlandoc dedicado a Occitania
