Iron Lung, Cameo Saint Sébastien, Nancy

Iron Lung Vendredi 20 février, 20h30 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:35:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:35:00+01:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=1J17Q »}]

Int – 16 ans – Dans les couloirs rouillés des stations spatiales en ruine, les derniers restes de l’humanité fabriquent un sous-marin pour explorer les profondeurs saignantes… et souder une âme à… Cameo Saint Sébastien Iron Lung