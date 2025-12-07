IRREMPLACABLE JOHNNY – DAVID BECKER – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

IRREMPLACABLE JOHNNY – DAVID BECKER Début : 2025-12-07 à 17:00. Tarif : – euros.

IRREMPLAÇABLE JOHNNY, la tournée événement où vous retrouverez les plus grandes chansons de Johnny Hallyday telles que L’envie , Ma gueule , Gabrielle , Diego , ou encore Derrière l’amour et Le Pénitencier , mais aussi des titres moins connus comme Ne m’oublie pas , Un enfant du siècle ou encore Essayez orchestrés par 9 musiciens dont une section de 4 cuivres. Un concert hommage indispensable pour tous les fans et les amateurs du taulier. Ce n’est ni un show de sosie ni d’imitation, mais un véritable concert interprété par David Becker qui livrera une performance vocale et scénique impressionnante durant plus de 2 h00.Les billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/david-becker-irremplacable-johnny

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69