Irrlicht Festival de musiques insaisissables

Divers lieux Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Laissez-vous surprendre par un festival qui échappe aux cadres habituels et invite à écouter autrement. Avec Irrlicht, Mulhouse devient le terrain d’exploration d’une musique libre, mouvante, parfois déroutante… toujours fascinante.

Pensé comme un véritable parcours artistique à travers la ville et son agglomération, ce nouveau rendez-vous vous entraîne d’un lieu à l’autre, du Cinéma Bel-Air au Noumatrouff, en passant par le Temple Saint-Étienne, la Bibliothèque Grand’Rue ou encore la HEAR. À chaque étape, une nouvelle expérience vous attend, comme autant de portes ouvertes sur des univers sonores inattendus.

Concerts, projections, performances, rencontres ou encore soirées électro composent une programmation riche et volontairement éclectique. Vous y croiserez des influences venues du monde entier résonances ottomanes, expérimentations indonésiennes, folk québécois ou vibrations berlinoises… Un véritable voyage sans frontières, où chaque proposition bouscule les repères et éveille la curiosité.

Irrlicht, c’est aussi une rencontre entre artistes, étudiants et professionnels venus de France, de Suisse et d’Allemagne, dans une dynamique résolument européenne. Cette diversité nourrit un festival vivant, ouvert, où l’échange et la découverte sont au cœur de l’expérience.

Si vous aimez être surpris, sortir des sentiers battus et vivre la musique autrement, ce festival pourrait bien vous marquer durablement.

Découvrez le programme sur leur site internet. .

Divers lieux Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

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L’événement Irrlicht Festival de musiques insaisissables Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace