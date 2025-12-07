ISAAC ANDERSON – SUPERSONIC RECORDS Paris

ISAAC ANDERSON Début : 2025-12-07 à 20:00.

LIVE NATION PRESENTE : ISAAC ANDERSONL-R-25-3202 / L-R-22-1699Achat limité à 8 billets par commande.Le 7 décembre 2025, Isaac Anderson sera de passage à Paris pour un concert exceptionnel au Supersonic Records, dans le cadre de sa tournée européenne Cold Feet & Fragile Soul Tour.Chanteur, guitariste et auteur-compositeur originaire de Nottingham, Isaac s’est fait remarquer par son mélange singulier de pop, rock, soul et folk, porté par une écriture intime et une voix vibrante. Ne manquez pas ce rendez-vous et réservez vos places dès le vendredi 5 septembre à 10h !

SUPERSONIC RECORDS 9 RUE BISCORNET 75012 Paris 75