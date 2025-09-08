Isaac de Razilly, du Loudunais à l’Acadie par Florence et Antoine Font salle des fêtes Loudun
Isaac de Razilly, du Loudunais à l’Acadie par Florence et Antoine Font salle des fêtes Loudun vendredi 20 mars 2026.
Isaac de Razilly, du Loudunais à l’Acadie par Florence et Antoine Font
salle des fêtes Hôtel de ville Loudun Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Isaac de Razilly, du Loudunais à l’Acadie .
salle des fêtes Hôtel de ville Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mariefrancebaustert@gmail.com
English : Isaac de Razilly, du Loudunais à l’Acadie par Florence et Antoine Font
German : Isaac de Razilly, du Loudunais à l’Acadie par Florence et Antoine Font
Italiano :
Espanol : Isaac de Razilly, du Loudunais à l’Acadie par Florence et Antoine Font
L’événement Isaac de Razilly, du Loudunais à l’Acadie par Florence et Antoine Font Loudun a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais