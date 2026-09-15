Isaac Delusion Le Cargö Caen

Informations pratiques

Caen

Isaac Delusion

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 19:30:00

fin : 2027-03-12 23:59:00

Date(s) :

2027-03-12

Né en 2012, Isaac Delusion s’est peu à peu affirmé comme l’une des signatures les plus incontournables de la scène pop française, traversant les années avec élégance et constance.

Né en 2012, Isaac Delusion s’est peu à peu affirmé comme l’une des signatures les plus incontournables de la scène pop française, traversant les années avec élégance et constance. Nourri d’influences anglo-saxonnes, Loïc a façonné un univers à la fois délicat et intemporel, où chaque note semble suspendue entre rêve et mélancolie, mise en lumière par son empreinte vocale singulière.

Au fil des tournées, la formation a tissé un lien profond avec son public. La dernière en date, triomphale, affichait complet dans de nombreuses grandes villes françaises et capitales européennes, culminant à Paris où plus de 6000 spectateurs se sont réunis entre l’Olympia, le Centquatre et la Cigale — autant de nuits vibrantes, portées par une ferveur partagée.

Après une brève parenthèse, Isaac Delusion s’apprête désormais à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Un cinquième album, attendu en 2027, viendra prolonger cette trajectoire sensible, tandis qu’un concert événement au Zénith Paris-La Villette accompagné d’une grande tournée française s’annoncent déjà comme des moment clés— une promesse de retrouvailles, à la hauteur de l’attente. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Isaac Delusion

Since his debut in 2012, Isaac Delusion has gradually established himself as one of the most prominent figures on the French pop scene, navigating the years with elegance and consistency.

L’événement Isaac Delusion Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par Calvados Attractivité