ISAAC M – La Cigale Paris

ISAAC M – La Cigale Paris samedi 1 novembre 2025.

ISAAC M Début : 2025-11-01 à 20:00. Tarif : – euros.

PLAY TWO LIVE, SOLD OUT SERVICES ET CHARLES TABU PRESENTENT : ISAAC MIsaac Mondo plus connu sous le nom d’Isaac M. est un artiste gospel originaire du Congo.Baigné dès son plus jeune âge dans la musique et la danse, c’est en 2015 qu’il décide de se lancer dans une carrière solo. Le public découvre alors un artiste aux multiples facettes avec des titres comme « Na lingaka yo » ou encore « Promesses ». Il révèle alors ses talents de compositeur et d’interprète.Grâce à son projet musical en 2022, il dépasse les 20 millions d’écoutes sur les plateformes ; marquant un tournant dans sa carrière.Depuis, Isaac M, surnommé “fils de la promesse”, poursuit son chemin avec foi et détermination. Après plusieurs singles dévoilés en 2023 et 2024, il prépare un retour sur scène et nous donne rendez-vous le 1ernovembre à La Cigale à Paris, pour un concert unique.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75