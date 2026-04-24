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ISABELLE SÉLESKOVITCH & LAURENT MARODE LE M. MUSEE DU VIN Paris

ISABELLE SÉLESKOVITCH & LAURENT MARODE LE M. MUSEE DU VIN Paris

ISABELLE SÉLESKOVITCH & LAURENT MARODE LE M. MUSEE DU VIN Paris vendredi 24 avril 2026.

Lieu : LE M. MUSEE DU VIN

Adresse : 5 SQUARE CHARLES DICKENS

Ville : 75016 Paris

Département : 75

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:00

ISABELLE SÉLESKOVITCH & LAURENT MARODE Début : 2026-04-24 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75

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