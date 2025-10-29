Isabelle Seleskovitch Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Isabelle Seleskovitch Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 29 octobre 2025.
À l’aise dans les standards comme dans ses propres compositions, elle cultive une relation directe et sincère avec le public, portée par une voix expressive et une présence généreuse. À ses côtés, une équipe de musiciens complices et inspirés pour une soirée placée sous le signe du groove, de l’improvisation et du partage.
Isabelle Seleskovitch : voix
Laurent Marode : orgue
Thomas Naïm : guitare
Oscar Georges : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz-soul, standards, compositions — Isabelle Seleskovitch, chanteuse éclectique, présente un répertoire à son image : chaleureux, vibrant, entre jazz et soul.
Le mercredi 29 octobre 2025
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 29 octobre 2025
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-29T22:30:00+01:00
fin : 2025-10-29T23:30:00+01:00
Date(s) : 2025-10-29T19:30:00+02:00_2025-10-29T20:30:00+02:00;2025-10-29T21:30:00+02:00_2025-10-29T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/