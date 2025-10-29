Isabelle Seleskovitch Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Isabelle Seleskovitch Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Isabelle Seleskovitch Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 29 octobre 2025.

À l’aise dans les standards comme dans ses propres compositions, elle cultive une relation directe et sincère avec le public, portée par une voix expressive et une présence généreuse. À ses côtés, une équipe de musiciens complices et inspirés pour une soirée placée sous le signe du groove, de l’improvisation et du partage.

Isabelle Seleskovitch : voix
Laurent Marode : orgue
Thomas Naïm : guitare
Oscar Georges : batterie

Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz-soul, standards, compositions — Isabelle Seleskovitch, chanteuse éclectique, présente un répertoire à son image : chaleureux, vibrant, entre jazz et soul.
Le mercredi 29 octobre 2025
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 29 octobre 2025
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-29T22:30:00+01:00
fin : 2025-10-29T23:30:00+01:00
Date(s) : 2025-10-29T19:30:00+02:00_2025-10-29T20:30:00+02:00;2025-10-29T21:30:00+02:00_2025-10-29T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli  75004 Paris
https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/