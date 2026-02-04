Isaiah Sharkey New Morning Paris

Lauréat d’un Grammy Award, le guitariste, chanteur et compositeur originaire de Chicago, dont l’allure résume à elle seule une certaine idée du cool à l’américaine, est aujourd’hui considéré comme l’un des musiciens les plus recherchés de la scène contemporaine.

Isaiah Sharkey se situe au carrefour de la soul moderne, du jazz, du R&B et de la tradition de la guitare afro-américaine, prolongeant un héritage qui relie George Benson, Curtis Mayfield, Wes Montgomery et Jimi Hendrix, tout en forgeant un langage qui lui est entièrement propre. Guitariste, chanteur, compositeur et producteur récompensé par un Grammy Award, Sharkey est devenu l’un des musiciens les plus respectés de sa génération, célébré pour sa sensibilité harmonique sophistiquée, son timbre immédiatement reconnaissable et sa capacité à passer avec aisance d’un univers musical à un autre.

Né et élevé dans le nord de Chicago au sein d’une famille profondément musicale, Sharkey a été immergé dès l’enfance dans le gospel, le jazz et le R&B classique. Son père, musicien professionnel, a très tôt reconnu l’oreille exceptionnelle et le sens du groove de son fils, le guidant à travers un répertoire de niveau professionnel bien avant que la plupart des enfants de son âge ne sachent former des accords de base. À 14 ans, Sharkey tournait déjà à l’échelle nationale ; à la fin de son adolescence, il était devenu un musicien de studio de premier appel au sein de la communauté d’enregistrement soudée de Chicago.

La percée de Sharkey sur la scène internationale est venue de sa relation créative de longue date avec D’Angelo. Son travail de guitare sur l’album emblématique « Black Messiah » de D’Angelo lui a valu un Grammy Award et l’a positionné parmi les guitaristes les plus innovants façonnant la musique noire contemporaine. À partir de là, sa trajectoire s’est accélérée : il est devenu un collaborateur très recherché par un large éventail d’artistes, parmi lesquels John Mayer, H.E.R., Robert Glasper, Cory Henry, Lettuce, Chris Dave & The Drumhedz, Lalah Hathaway, Common, Paul Simon, Brian McKnight, Greg Phillinganes, et bien d’autres.

En tant qu’artiste solo, Sharkey a développé un son distinctif et profondément émouvant, mêlant grooves solides et profonds, improvisation virtuose et narration portée par l’écriture des chansons. Son album actuel, « RED », a présenté au public sa fusion moderne de soul, R&B, jazz et récit musical centré sur la guitare. Ses projets suivants, chacun élargissant sa palette sonore, consolident sa position d’artiste capable de s’adresser aussi bien aux puristes de la musique instrumentale qu’au grand public.

Sharkey est aussi à l’aise sur les scènes des grands festivals internationaux que dans les clubs de jazz intimistes ou lors de tournées en stade. Son travail s’étend de son rôle de directeur musical pour la performance télévisée NBA All-Stars de Raphael Saadiq, aux apparitions dans des émissions de fin de soirée, jusqu’à l’hommage télévisé aux Grammy Awards dédié à Quincy Jones et aux résidences au Blue Note. Pourtant, sa caractéristique la plus déterminante demeure son intégrité musicale : un engagement envers la profondeur, le savoir-faire et l’authenticité.

Isaiah Sharkey annonce une nouvelle tournée et s’apprête, une fois encore, à nous offrir une véritable leçon de groove.

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h30 à 22h00

payant

29,70 euros.

Tout public.

Date(s) : 2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

