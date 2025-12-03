Isaías Alves – Réveillon afro-caribéen Le Baiser Salé Paris

Prêts pour un réveillon afro-caribéen qui va mettre le feu au 31 décembre ? Alors accrochez-vous, parce que la soirée va vibrer dans tous les sens avec Isaías Alves à la batterie, chef d’orchestre du groove, Manu Falla à la basse pour faire trembler le sol, Rayan Chaya au piano pour envoyer des nappes bien chaudes, et Derico da Purificação aux percussions pour pimenter le tout. Un vrai cocktail de rythmes, de chaleur et de good vibes, parfait pour danser, rire, oublier l’heure et glisser en beauté vers la nouvelle année. Préparez-vous, le reveillon au Club ça ne se fête pas, ça se vit !

Le mercredi 31 décembre 2025

de 23h59 à 04h00

payant

De 28 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

