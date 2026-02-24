Isaias Alvez Quintet – Hommage à Hermeto Pascoal Le Baiser Salé Paris

Porté par une vision artistique forte, le projet met en lumière l’excellence d’interprétation D’Isaias, dont la maîtrise rythmique, la sensibilité musicale et la profondeur expressive donnent une nouvelle dimension à l’univers Hermétien. Avec le pianiste Léo Montana qui impressionne par la finesse de son toucher, la richesse de son vocabulaire harmonique et une capacité remarquable à naviguer entre écriture sophistiquée et improvisation, Amina Mezaache à la flûte, reconnue pour la richesse de son expression entre jazz et musiques du monde, le sax Benoit Crauste, apprécié pour son lyrisme et sa créativité improvisée, et le contrebassiste Darcy Miranda, pilier rythmique à la sonorité profonde et chaleureuse.

Le quintet célèbre ainsi la liberté créative, la complexité harmonique et la puissance rythmique caractéristiques de cet univers musical, à travers des moments d’interaction intense, d’improvisations collectives et de contrastes dynamiques. Le concert promet une expérience immersive et sensorielle, où virtuosité et audace se rencontrent — une soirée dédiée à l’inventivité et à l’énergie transformatrice de la musique brésilienne en résonance avec la scène jazz parisienne.

Concert exceptionnel ce soir en hommage à l’un des plus grands génies de la musique brésilienne : HERMETO PASCOAL par le batteur brésilien Isaías Alves.

Le samedi 21 mars 2026

de 21h30 à 23h00

payant Tarif Web : 25 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Adhérents : 20 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

