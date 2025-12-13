Isha Cholet

Isha

Plongez dans l’univers poignant de Sarah Lenka avec son nouvel album, Isha .

Isha évoque l’exil des femmes et le déracinement. Leur histoire, souvent effacée, invisibilisée par les traumatismes, les sociétés.

Derrière Elles se trouve une nouvelle génération, souvent coupée de son héritage culturel et spirituel. Chaque chanson est inspirée de l’histoire d’une de ses ancêtres au féminin, du Mzab, en passant par l’Espagne et l’Argentine. Sarah Lenka se reconnecte à cette mémoire collective à travers un voyage qui nous fait naviguer entre la Folk et les sonorités maghrébines, tout en délicatesse. Avec son timbre éraillé, son grain de voix troublant et sa sensibilité, elle poursuit son parcours dédié à la femme.

Un mélange entre célébration et nostalgie. .

