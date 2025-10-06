Isha et Limsa d’Aulnay – Ischa – La BAM (La boite à Musiques) Metz

Isha et Limsa d’Aulnay – Ischa Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont a leur actif de belles carrières solos. S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur “Starting Block” (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La BAM (La boite à Musiques) 20 BOULEVARD D’ALSACE 57000 Metz 57