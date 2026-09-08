Isha & Limsa D’Aulnay La Carène Brest

Informations pratiques

Brest

Isha & Limsa D’Aulnay

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 23:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, ils ont a leur actif de belles carrières solos.

S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur « Starting Block » (2020) qu’a lieu leur première collaboration. Nés à la même année, les deux artistes se retrouvent sur des nombreux points : leurs influences, leurs envies musicales et leur vision artistique. Du succès de leurs featuring et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en Bitume Caviar, nouvel album sorti en 2023. Ce projet de 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sens de la formule et de la mélodie, dans une complémentarité sans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie de trentenaire, Bitume Caviar nous plonge dans le quotidien des deux rappeurs émérites.

Informations pratiques :

Réservation recommandée.

Ouverture des portes à 19h30. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

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English :

L’événement Isha & Limsa D’Aulnay Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue