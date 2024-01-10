ISHA & LIMSA D’AULNAY – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

ISHA & LIMSA D’AULNAY – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne samedi 11 avril 2026.

Le concert de Isha & Limsa d’Aulnay au Transbordeur initialement prévue le 17 Mai 2025 est reportée au 11 Avril 2026. Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 30/06/25.Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, ISHA & LIMSA D’AULNAY ont a leur actif de belles carrières solos. S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur “Starting Block” (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration. Nés la même année, les deux artistes se retrouvent sur des nombreux points : leurs influences, leurs envies musicales et leur vision artistique. Du succès de leurs featuring et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en Bitume Caviar, nouvel album sorti le 1er Décembre 2023.Ce projet 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sens de la formule et de la mélodie, dans une complémentarité sans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie de trentenaire, Bitume Caviar nous plonge dans le quotidien des deux rappeurs émérites. Un an après la sortie du projet et forts d’une première tournée sold out, ils reviennent sur scène avec un nouveau show à partir de la rentrée 2025.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69