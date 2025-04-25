Isha & Limsa d’Aulnay + première partie en concert – Le Cargö Caen

Isha & Limsa d’Aulnay + STI en concert

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont à leur actif de belles carrières solos. S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur “Starting Block” (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration.

Isha et Limsa d’Aulnay

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont à leur actif de belles carrières solos. S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur “Starting Block” (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration.

Nés la même année, les deux artistes se retrouvent sur de nombreux points leurs influences, leurs envies musicales et leur vision artistique.

Du succès de leurs featurings et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en Bitume Caviar , nouvel album sorti le 1?? décembre 2023.

Ce projet 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sens de la formule et de la mélodie, dans une complémentarité sans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie de trentenaire, Bitume Caviar nous plonge dans le quotidien des deux rappeurs émérites.

Un an après la sortie du projet et forts d’une première tournée sold out, Isha et Limsa d’Aulnay reviennent sur scène avec un nouveau show en 2025.

STI

Artiste complet, STI est à la fois rappeur, auteur, compositeur et ingénieur du son. Actif depuis de nombreuses années, c’est en 2022 qu’il décide de se lancer de façon plus concrète et professionnelle dans sa carrière musicale.

Après plusieurs singles et sa trilogie retrodrill il sort en 2025 BOOTLEG un EP commun avec le rappeur et producteur belge Jeanjass, sur lesquel ils invitent leurs compatriotes Caballero et Absolem.

Aujourd’hui, STI prépare son premier album studio à venir courant 2026 et accompagnera ISHA & Limsa d’Aulnay sur scène sur toute la tournée Bitume Caviar. .

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 comptecom@lecargo.fr

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English : Isha & Limsa d’Aulnay + STI en concert

Both rappers for many years, Isha and Limsa from Aulnay have successful solo careers to their credit. Although they have known each other for a long time, their first collaboration was on ?Starting Block? (released in 2020 on Limsa?s Logique Part.2).

L’événement Isha & Limsa d’Aulnay + STI en concert Caen a été mis à jour le 2026-01-20 par Calvados Attractivité