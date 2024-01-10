ISHA & LIMSA – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

Le concert initialement prévu le 29 avril 2025 à 20h00 est reporté au 12 février 2026 à 20h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésONLY YOU PRÉSENTE : ISHA & LIMSATous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha etLimsa d’Aulnay ont a leur actif de belles carrières solos. S’ilsse connaissent depuis longtemps, c’est sur “StarlingBlock” (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieuleur première collaboration.Nés la même année, les deux artistes se retrouvent sur desnombreux points : leurs influences, leurs envies musicales etleur vision artistique.Du succès de leurs featuring et de leur amitié de plus en plusforte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui setransforme quelques mois plus tard en Bitume Caviar, nouvelalbum sorti le 1er Décembre 2023.Ce projet 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sensde la formule et de la mélodie, dans une complémentaritésans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie detrentenaire, Bitume Caviar nous plonge dans le quotidien desdeux rappeurs émérites.Un an après la sortie du projet et forts d’une première tournéesold out, ils reviennent sur scène avec un nouveau show àpartir de la rentrée 2025.

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59