Isha & Limsa Roubaix

Isha & Limsa

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12 23:00:00

Date(s) :

2026-02-12

ISHA & LIMSA seront en concert à La Condition Publique le 12 février 2026. Un concert organisé par **À Gauche de la Lune** en partenariat avec **la Condition Publique.**

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont à leur actif de belles carrières solos. S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur “Starling Block” (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration.

Nés la même année, les deux artistes se retrouvent sur des nombreux points leurs influences, leurs envies musicales et leur vision artistique.

Du succès de leurs featuring et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en Bitume Caviar, nouvel album sorti le 1ᵉʳ décembre 2023.

Ce projet 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sens de la formule et de la mélodie, dans une complémentarité sans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie de trentenaire, Bitume Caviar nous plonge dans le quotidien des deux rappeurs émérites.

Un an après la sortie du projet et forts d’une première tournée sold out, ils reviennent sur scène avec **un nouveau show** à partir de la rentrée 2025.

ISHA & LIMSA seront en concert à La Condition Publique le 12 février 2026. Un concert organisé par **À Gauche de la Lune** en partenariat avec **la Condition Publique.**

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont à leur actif de belles carrières solos. S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur “Starling Block” (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration.

Nés la même année, les deux artistes se retrouvent sur des nombreux points leurs influences, leurs envies musicales et leur vision artistique.

Du succès de leurs featuring et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en Bitume Caviar, nouvel album sorti le 1ᵉʳ décembre 2023.

Ce projet 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sens de la formule et de la mélodie, dans une complémentarité sans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie de trentenaire, Bitume Caviar nous plonge dans le quotidien des deux rappeurs émérites.

Un an après la sortie du projet et forts d’une première tournée sold out, ils reviennent sur scène avec **un nouveau show** à partir de la rentrée 2025. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ISHA & LIMSA will be in concert at La Condition Publique on February 12, 2026. A concert organized by **À Gauche de la Lune** in partnership with **la Condition Publique.**

Both rappers for many years, Isha and Limsa from Aulnay have successful solo careers to their credit. Although they have known each other for a long time, it was on ?Starling Block? (released in 2020 on Limsa?s Logique Part.2) that their first collaboration took place.

Born in the same year, the two artists share many of the same influences, musical desires and artistic vision.

The success of their featuring and their growing friendship led to the desire to make a joint mixtape, which a few months later became Bitume Caviar, a new album released on December 1, 2023.

This 13-track project is characterized by their unique blend of formula and melody. Between the blues of a reformed thug and the life of a thirtysomething, Bitume Caviar plunges us into the daily lives of these two outstanding rappers.

A year after the release of the project, and buoyed by a sold-out first tour, they return to the stage with **un nouveau show** in September 2025.

L’événement Isha & Limsa Roubaix a été mis à jour le 2026-01-13 par Hauts-de-France Tourisme