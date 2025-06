Isigny Rétro Parc de la Mairie et centre-ville Isigny-sur-Mer 5 juillet 2025 10:00

Calvados

Isigny Rétro Parc de la Mairie et centre-ville 8, rue Thiers Isigny-sur-Mer Calvados

Exposition véhicules anciens. Concert le 5 juillet à 19h.

Présence de la NS country le dimanche toute l’après midi.

Défilé de véhicules anciens et marché locaux.

Parc de la Mairie et centre-ville 8, rue Thiers

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 6 83 00 03 79 adelinepassard121@gmail.com

English : Isigny Rétro

Exhibition of vehicles over 30 years old (cars, military vehicles, tractors, motorcycles, mopeds, solexes, etc.), parades, entertainment. Catering and refreshments on site.

Saturday July 1: exhibition and 2 vehicle parades, Majorettes and concert in the evening.

Sale of raffle tickets to win :

First prize a child’s electric Jeep Second prize a mini stereo Third prize a gift basket Sunday July 2: exhibition and 2 vehicle parades, open-air mass on Sunday morning with blessing of the vehicles.

Tombola draw at 5pm.

German : Isigny Rétro

Ausstellung alter Fahrzeuge. Konzert am 5. Juli um 19 Uhr.

NS-Country-Tanz am Sonntag den ganzen Nachmittag.

Oldtimerparade und lokaler Markt.

Italiano :

Esposizione di veicoli d’epoca. Concerto il 5 luglio alle 19.00.

NS country la domenica pomeriggio.

Sfilata di veicoli d’epoca e mercato locale.

Espanol :

Exposición de vehículos de época. Concierto el 5 de julio a las 19.00 h.

NS country el domingo por la tarde.

Desfile de vehículos de época y mercado local.

