Informations pratiques

Coulounieix-Chamiers

Isle Etait Une Voie – Blues O Matic

Château des Izards Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Deux musiciens et un machiniste fous se retrouvent pour une transe vaudoue mécanisée, accompagnés de leur batteur automate, ils sont prêts à tout pour vous faire entrer dans leur univers fameux…

Rendez-vous le dimanche 20 septembre au Château des Izards à 11h30 !

Pour cette 9e édition du festival Isle Etait Une Voie, notre balade cyclo-culturelle le long de la Voie Verte ajoute une étape à son voyage en passant par Boulazac Isle Manoire, en partenariat avec l’Agora.

Escapade douce à vélo, découvertes musicales, spectacles et jeux pour petits et grands sont au programme de ce dimanche d’exploration conviviale et ludique des bords de l’Isle.

Rendez-vous le dimanche 20 septembre au Château des Izards à 11h30 !

Deux musiciens et un machiniste fous se retrouvent pour une transe vaudoue mécanisée, accompagnés de leur batteur automate, ils sont prêts à tout pour vous faire entrer dans leur univers fameux…

Petit déjeuner offert à partir de 9h30 à Marsac sur l’Isle au départ du parcours.

Restauration vers 12h30 au Moulin du Rousseau.

Gratuit, possibilité de rejoindre le convoi en cours de parcours.

Arrivée du convoi vers 16h30 à Trélissac, 19h. .

Château des Izards Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Isle Etait Une Voie – Blues O Matic

Two mad musicians and a mad stagehand come together for a mechanised voodoo trance; accompanied by their automaton drummer, they’ll stop at nothing to draw you into their famous world…

See you on Sunday 20 September at the Château des Izards at 11.30 am!

L’événement Isle Etait Une Voie – Blues O Matic Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux