Informations pratiques

Marsac-sur-l’Isle

Isle Était Une Voie – Hamid Moumen

Marsac-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Hamid Moumen est un musicien, chanteur et maître du guembri originaire d’Essaouira, au Maroc. Après la sortie de son premier album solo Mlouks Gnaoua en 2002, il poursuit son exploration musicale entre tradition et modernité à travers son projet solo, où il revisite le répertoire Gnaoua.

Pour cette 9e édition du festival Isle Etait Une Voie, notre balade cyclo-culturelle le long de la Voie Verte ajoute une étape à son voyage en passant par Boulazac Isle Manoire, en partenariat avec l’Agora.

Escapade douce à vélo, découvertes musicales, spectacles et jeux pour petits et grands sont au programme de ce dimanche d’exploration conviviale et ludique des bords de l’Isle.

RDV à la passerelle de Marsac-sur-l’Isle de 10h à 10h30 ! Petit déjeuner offert à partir de 9h30.

Hamid Moumen est un musicien, chanteur et maître du guembri originaire d’Essaouira, au Maroc. Après la sortie de son premier album solo Mlouks Gnaoua en 2002, il poursuit son exploration musicale entre tradition et modernité à travers son projet solo, où il revisite le répertoire Gnaoua à l’aide d’une loop station.

Restauration vers 12h30 au Moulin du Rousseau.

Gratuit, possibilité de rejoindre en cours. .

Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Isle Était Une Voie – Hamid Moumen

Hamid Moumen is a musician, singer and master of the guembri from Essaouira, Morocco. Following the release of his first solo album, *Mlouks Gnaoua*, in 2002, he has continued to explore the musical landscape between tradition and modernity through his solo project, in which he reinterprets the Gnao

L’événement Isle Était Une Voie – Hamid Moumen Marsac-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux