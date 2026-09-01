Isle Etait Une Voie – « Oblik // Cirque » rue des Jardins – parc R. et R. Gorse Boulazac Isle Manoire
dimanche 20 septembre 2026 · rue des Jardins - parc R. et R. Gorse · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Isle Etait Une Voie – « Oblik // Cirque »
rue des Jardins – parc R. et R. Gorse Parc Raymonde et Roger Gorse Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour cette 9e édition du festival Isle Etait Une Voie, notre balade cyclo-culturelle le long de la Voie Verte ajoute une étape à son voyage en passant par Boulazac Isle Manoire, en partenariat avec l’Agora.
Escapade douce à vélo, découvertes musicales, spectacles et jeux pour petits et grands sont
Pour cette 9e édition du festival Isle Etait Une Voie, notre balade cyclo-culturelle le long de la Voie Verte ajoute une étape à son voyage en passant par Boulazac Isle Manoire, en partenariat avec l’Agora.
Escapade douce à vélo, découvertes musicales, spectacles et jeux pour petits et grands sont au programme !
Rendez-vous le dimanche 20 juillet au Parc Raymonde et Roger Gorse à Boulazac.
À la croisée de la danse, du cirque et du théâtre physique, Theresa Kuhn pratique la corde souple avec une rare combinaison de poésie et d’humour. Sur scène, deux structures formant la lettre « A » deviennent de véritables
partenaires de jeu, générant une succession de déséquilibres, de lignes brisées et de compositions visuelles presque sculpturales.
Petit déjeuner offert à partir de 9h30.
Restauration vers 12h30 au Moulin du Rousseau.
Gratuit, possibilité de rejoindre en cours. .
rue des Jardins – parc R. et R. Gorse Parc Raymonde et Roger Gorse Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : Isle Etait Une Voie – « Oblik // Cirque »
For this 9th edition of the Isle Etait Une Voie festival, our cultural cycle tour along the Voie Verte adds a new stop to the route, passing through Boulazac Isle Manoire, in partnership with the Agora.
L’événement Isle Etait Une Voie – « Oblik // Cirque » Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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