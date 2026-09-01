Isle Etait Une Voie – « Un Verano Naranja » Tuga + Ateliers Trélissac
dimanche 20 septembre 2026 · Trélissac
Informations pratiques
Trélissac
Isle Etait Une Voie – « Un Verano Naranja » Tuga + Ateliers
Espace de Liberté Franck Grandou Trélissac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Sable, mer, mouettes et crème solaire. Beaucoup de crème solaire… Tuga, le populaire mime de Valparaiso au Chili, vous invite à découvrir la fraîcheur d’un été orange aux odeurs d’embrun du Pacifique.
Rendez-vous le dimanche 20 juillet à l’Espace de Liberté Franck Grandou à 17h !
Pour cette 9e édition du festival Isle Etait Une Voie, notre balade cyclo-culturelle le long de la Voie Verte ajoute une étape à son voyage en passant par Boulazac Isle Manoire, en partenariat avec l’Agora.
Escapade douce à vélo, découvertes musicales, spectacles et jeux pour petits et grands sont au programme !
Rendez-vous le dimanche 20 juillet à l’Espace de Liberté Franck Grandou à 17h.
Sable, mer, mouettes et crème solaire. Beaucoup de crème solaire… Tuga, le populaire mime de Valparaiso au Chili, vous invite à découvrir la fraîcheur d’un été orange aux odeurs d’embrun du Pacifique. Grand, dégingandé, colorié, Tuga est prêt à tout pour profiter au maximum d’une après-midi à la plage, quitte à importuner, pour leur grand plaisir, ses voisins de serviette.
Des ateliers sur place : le plus petit manège du Monde, des instruments géants et des jeux en bois de 16h30 à 19h.
Gratuit .
Espace de Liberté Franck Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : Isle Etait Une Voie – « Un Verano Naranja » Tuga + Ateliers
Sand, sea, seagulls and sun cream. Lots of sun cream… Tuga, the popular mime artist from Valparaíso in Chile, invites you to experience the freshness of an orange-hued summer, filled with the scent of Pacific sea spray.
See you on Sunday 20 July at the Espace de Liberté Franck Grandou at 5 pm!
L’événement Isle Etait Une Voie – « Un Verano Naranja » Tuga + Ateliers Trélissac a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux