Informations pratiques

Trélissac

Isle Etait Une Voie – « Un Verano Naranja » Tuga + Ateliers

Espace de Liberté Franck Grandou Trélissac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Sable, mer, mouettes et crème solaire. Beaucoup de crème solaire… Tuga, le populaire mime de Valparaiso au Chili, vous invite à découvrir la fraîcheur d’un été orange aux odeurs d’embrun du Pacifique.

Rendez-vous le dimanche 20 juillet à l’Espace de Liberté Franck Grandou à 17h !

Pour cette 9e édition du festival Isle Etait Une Voie, notre balade cyclo-culturelle le long de la Voie Verte ajoute une étape à son voyage en passant par Boulazac Isle Manoire, en partenariat avec l’Agora.

Escapade douce à vélo, découvertes musicales, spectacles et jeux pour petits et grands sont au programme !

Rendez-vous le dimanche 20 juillet à l’Espace de Liberté Franck Grandou à 17h.

Sable, mer, mouettes et crème solaire. Beaucoup de crème solaire… Tuga, le populaire mime de Valparaiso au Chili, vous invite à découvrir la fraîcheur d’un été orange aux odeurs d’embrun du Pacifique. Grand, dégingandé, colorié, Tuga est prêt à tout pour profiter au maximum d’une après-midi à la plage, quitte à importuner, pour leur grand plaisir, ses voisins de serviette.

Des ateliers sur place : le plus petit manège du Monde, des instruments géants et des jeux en bois de 16h30 à 19h.

Gratuit .

Espace de Liberté Franck Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Isle Etait Une Voie – « Un Verano Naranja » Tuga + Ateliers

Sand, sea, seagulls and sun cream. Lots of sun cream… Tuga, the popular mime artist from Valparaíso in Chile, invites you to experience the freshness of an orange-hued summer, filled with the scent of Pacific sea spray.

See you on Sunday 20 July at the Espace de Liberté Franck Grandou at 5 pm!

L’événement Isle Etait Une Voie – « Un Verano Naranja » Tuga + Ateliers Trélissac a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux