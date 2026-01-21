Ismène Rond-Point des Droits de l’Homme Pau

Ismène

Rond-Point des Droits de l’Homme La Centrifugeuse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Dès 12 ans durée 1h

Avec Ismène, la metteure en scène Marion Coutarel s’empare des mots de l’autrice Carole Fréchette et offre à la vibrante comédienne Mama Prassinos un rôle taillé sur mesure.

Ismène vient d’une famille célèbre dont le destin tragique est bien connu. Elle a joué un rôle effacé dans les terribles évènements qui ont ravagé les siens.

On sait peu de choses à son sujet, sinon qu’elle est celle qui a eu peur, celle qui n’a pas voulu transgresser la loi.

Elle s’accommode tant bien que mal de l’ombre où elle est confinée depuis très longtemps. Mais voilà qu’elle a été invitée à donner sa version des faits.

La voici devant nous. Ismène. Fille de. Sœur de. Elle se présente avec ses notes, elle raconte ses pensées contradictoires,

ses actions dérobées, ses cris étouffés, ses doutes, ses regrets, ses convictions profondes, sa volonté indéfectible de préserver la vie. .

Rond-Point des Droits de l’Homme La Centrifugeuse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ismène

L’événement Ismène Pau a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pau