ISMÈNE Teyran

ISMÈNE

Rue du stade Teyran Hérault

Fille d’Œdipe et sœur d’Antigone, Ismène choisit de se soustraire à la tragédie pour préserver la vie. Restée dans l’ombre des drames familiaux, elle incarne la peur de braver la loi, mais aussi une humanité lumineuse qui échappe aux récits héroïques.

Texte Carole Fréchette · Mise en scène Marion Coutarel · Avec Mama Prassinos

Rue du stade Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 16 19 13 resaculture@ville-teyran.fr

English :

Daughter of ?dipe and sister of Antigone, Ismene chooses to avoid tragedy in order to preserve her life. Remaining in the shadow of family dramas, she embodies the fear of defying the law, but also a luminous humanity that eludes heroic narratives.

Text: Carole Fréchette Direction: Marion Coutarel With Mama Prassinos

German :

Ismene, die Tochter von Dipe und Schwester von Antigone, entschließt sich, der Tragödie zu entgehen, um das Leben zu bewahren. Sie bleibt im Schatten der Familiendramen und verkörpert die Angst, sich dem Gesetz zu widersetzen, aber auch eine leuchtende Menschlichkeit, die sich den heroischen Erzählungen entzieht.

Text: Carole Fréchette Inszenierung: Marion Coutarel Mit Mama Prassinos

Italiano :

Figlia di Dipe e sorella di Antigone, Ismene sceglie di evitare la tragedia per preservare la propria vita. Rimasta nell’ombra dei drammi familiari, incarna la paura di sfidare la legge, ma anche una luminosa umanità che sfugge alle narrazioni eroiche.

Scritto da Carole Fréchette Regia di Marion Coutarel Con Mama Prassinos

Espanol :

Hija de ?dipe y hermana de Antígona, Ismene opta por evitar la tragedia para preservar su vida. Permaneciendo en las sombras de los dramas familiares, encarna el miedo a desafiar la ley, pero también una luminosa humanidad que elude las narraciones heroicas.

Escrita por Carole Fréchette Dirigida por Marion Coutarel Con Mamá Prassinos

