Isoler naturellement sa maison avec des matériaux de réemploi Hindlingen Hindlingen Samedi 4 octobre, 10h00 Gratuit, sur inscription

L’association Alter Alsace Énergies, en partenariat avec la CEA et la Communauté de Communes du Sundgau, propose un atelier gratuit pour découvrir l’isolation naturelle avec des matériaux de réemploi.

L’association Alter Alsace Énergies organise, avec le soutien de la Collectivité Européenne d’Alsace et de la Communauté de Communes du Sundgau, un atelier consacré à l’isolation naturelle et aux matériaux de réemploi. L’objectif est de sensibiliser et d’accompagner les habitants dans leurs projets de rénovation écologique.

Au programme : la visite d’une réalisation concrète permettant de voir les techniques mises en œuvre et des apports théoriques pour comprendre les bases de l’utilisation de matériaux de réemploi.

L’intervenant, Antoine Wendlinger, architecte au sein de l’atelier Résurgence, partagera son expérience et prendra le temps de répondre aux questions des participants.

Gratuit et ouvert à toutes et tous, cet atelier se veut à la fois pratique et accessible, afin d’encourager des rénovations plus durables et respectueuses de l’environnement.

Le lieu exact sera précisé après inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-04T12:00:00.000+02:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXq0cKLazSI5TTV4t8U_P1MM-XDRuvxGP5wkHWwFS0h0OAnA/viewform

Hindlingen Hindlingen Hindlingen 68580 European Collectivity of Alsace