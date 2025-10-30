Isoler un bâti ancien Rosnay

La Maison de la rénovation du Parc de la Brenne, en partenariat avec le CPIE Brenne-Berry, vous propose un atelier pratique consacré à l’isolation du bâti ancien.

La Maison de la rénovation du Parc de la Brenne, en partenariat avec le CPIE Brenne-Berry, vous propose un atelier pratique consacré à l’isolation du bâti ancien. À travers échanges et mises en situation, les participants apprendront à mieux comprendre le fonctionnement d’un bâtiment ancien, à repérer ses besoins en rénovation énergétique et à réfléchir aux solutions d’isolation adaptées, notamment avec des matériaux biosourcés.

Un moment convivial pour comprendre, comparer et choisir les solutions adaptées à votre logement ancien. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

English :

The Maison de la rénovation du Parc de la Brenne, in partnership with the CPIE Brenne-Berry, offers a practical workshop on insulating old buildings.

German :

Das Maison de la rénovation du Parc de la Brenne bietet in Zusammenarbeit mit dem CPIE Brenne-Berry einen praktischen Workshop an, der sich mit der Isolierung alter Gebäude befasst.

Italiano :

La Maison de la rénovation du Parc de la Brenne, in collaborazione con il CPIE Brenne-Berry, propone un workshop pratico sull’isolamento dei vecchi edifici.

Espanol :

La Maison de la rénovation du Parc de la Brenne, en colaboración con el CPIE Brenne-Berry, ofrece un taller práctico sobre aislamiento de edificios antiguos.

