Israel Galván, Mohamed El Khatib Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Initiée par le Théâtre de la Ville, la rencontre entre Israel Galván et Mohamed El Khatib, deux artistes à l’esprit libre et hors cadre, fait naître un duo d’une grande richesse artistique et humaine. Prenant pour point de départ leur passion commune du football et la rupture de leurs ligaments croisés, ce dialogue fait émerger un autre point commun, plus intime, le rapport difficile à leurs pères : une éducation à la dure et une incompréhension totale face au parcours de leur fils. À la recherche d’un langage à la croisée de leurs pratiques – Israel Galván prend la parole, Mohamed El Khatib entre dans la danse –, ils trouvent ensemble une forme de danse documentaire révélant le corps comme archive vivante.

Thomas Hahn

Une rencontre inédite entre deux mondes, entre deux artistes majeurs.

Du mercredi 10 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442