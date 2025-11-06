ISRAEL PALESTINE DIALOGUE POUR LA PAIX Oupia

ISRAEL PALESTINE DIALOGUE POUR LA PAIX

Salle des fêtes Oupia Hérault

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Rencontre entre deux pères, l’un israélien, l’autre palestinien, que tout oppose mais qu’un même drame a rapproché la perte d’un enfant, deux filles, l’une tuée par l’armée israélienne, l’autre lors d’un attentat suicide. Et ces deux pères se sont rencontrés parcourent le monde pour dire qu’un chemin est possible entre ces deux peuples pour envisager la paix.

Rencontre entre deux pères, rencontrés par Colum McCann, l’un israélien, l’autre palestinien, que tout oppose mais qu’un même drame a rapproché la perte d’un enfant, deux filles, l’une tuée par l’armée israélienne, l’autre lors d’un attentat suicide. Et ces deux pères, par le biais d’une association de victimes, se sont rencontrés, ont dialogué, et depuis, parcourent le monde pour dire haut et fort qu’un chemin est possible entre ces deux peuples pour envisager la paix.

Participation libre .

Salle des fêtes Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 6 80 47 46 78

English :

A meeting between two fathers, one Israeli, the other Palestinian, whom everything opposes but who were brought together by the same tragedy: the loss of a child, two daughters, one killed by the Israeli army, the other in a suicide bombing. These two fathers, who have met each other, travel the world to say that a path to peace is possible between these two peoples.

German :

Eine Begegnung zwischen zwei Vätern, einem israelischen und einem palästinensischen, die allesamt gegensätzlich sind, aber durch dasselbe Drama zusammengeführt wurden: der Verlust eines Kindes, zweier Töchter, von denen eine von der israelischen Armee und die andere bei einem Selbstmordattentat getötet wurde. Und diese beiden Väter, die sich getroffen haben, reisen durch die Welt, um zu sagen, dass ein Weg zwischen diesen beiden Völkern möglich ist, um den Frieden ins Auge zu fassen.

Italiano :

Un incontro tra due padri, uno israeliano, l’altro palestinese, che tutto osteggiano ma che sono stati uniti dalla stessa tragedia: la perdita di un figlio, due figlie, una uccisa dall’esercito israeliano, l’altra in un attentato suicida. Questi due padri, che si sono incontrati, stanno girando il mondo per dire che un cammino di pace è possibile tra questi due popoli.

Espanol :

Un encuentro entre dos padres, uno israelí y otro palestino, a los que todo opone, pero a los que ha unido la misma tragedia: la pérdida de un hijo, dos hijas, una asesinada por el ejército israelí, la otra en un atentado suicida. Estos dos padres, que se han encontrado, recorren el mundo para decir que un camino hacia la paz es posible entre estos dos pueblos.

